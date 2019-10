Mãe acusada de trocar filho por um carro nos EUA

Alice Leann Todd, de 45 anos, foi acusada da venda ou compra ilegal de um menor depois das autoridades descobrirem que a progenitora entregou a filha de um ano a um casal em troca de um carro - Plymouth Laser de 1992 - na Carolina do Norte, um estado do sudeste dos Estados Unidos da América, disse o capitão Brad Saintsing do Departamento da Polícia de Thomasville na quinta-feira à NBCNews.

Tina Marie Chavis, de 47 anos, e Vicenio Mendoza Romero, de 53, que cuidavam da criança, enfrentam as mesmas acusações.

A polícia abriu uma investigação quando Chavis levou a bebé, agora já com dois anos de idade, para um hospital, em julho, porque achava que a criança estava a sofrer de uma reação alérgica.

Os funcionários do hospital notaram que a criança estava com hematomas e contactaram os serviços de proteção infantil e a polícia.

Quando questionada sobre a ligação com a criança, Chavis inicialmente alegou ser a mãe biológica, mas depois acabou por referir que era a mãe adotiva da bebé, porque não tinha nenhuma documentação.

Os investigadores finalmente descobriram que a criança tinha sido trocada pelo veículo no ano anterior.

De momento, a bebé está sob os cuidados de um membro da família.