Mais de 340 kg de ossos de leão apreendidos na África do Sul

As autoridades apreenderam cerca de 342 quilogramas de ossos de leão e prenderam três pessoas no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, informou o Ministério do Meio Ambiente, de acordo com a BBC.

Os ossos, que são apreciados na Ásia devido a supostos benefícios medicinais e para a elaboração de joias, tinham como destino final a Malásia.

As doze caixas de ossos de leão, embrulhadas em papel de alumínio, foram declaradas incorretamente e descobertas após uma inspeção.

A exportação de ossos de leões criados em cativeiro é legal na África do Sul, embora seja necessária uma permissão especial.

Albi Modise, porta-voz do ministério, disse que os detidos eram estrangeiros, sendo que dois são do Zimbábue.

O peso médio de um esqueleto de leão é de nove quilogramas, de acordo com um relatório produzido pela fundação de conservação - EMS - da África do Sul e pelo grupo Ban Animal Trading. Assim sendo, 342 quilogramas de ossos de leão equivalem a cerca de 38 leões.

Não ficou, de imediato, claro se os ossos são de leões criados em cativeiro ou na natureza.

Mais de onze mil leões vivem na África do Sul, sendo que três mil desses animais estão localizados em parques nacionais onde a caça é proibida.