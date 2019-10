Norte-americano filmado a chicotear o filho 35 vezes com uma extensão elétrica

Um norte-americano entregou-se às autoridades depois de terem sido divulgadas imagens de videovigilância em que chicoteia o filho de três anos com uma extensão elétrica dezenas de vezes.

O vídeo mostra Robert Lee Slocum, de 27 anos, a chicotear a criança 35 vezes num parque de estacionamento, deixando-a posteriormente no carro para fazer compras com a mulher e os outros três filhos. O alerta foi dado pelos funcionários da loja.

“Ele viu o vídeo e decidiu que queria entregar-se (…) as crianças estão seguras. Admitiu que o vídeo era perturbador e pareceu bastante arrependido”, contou um detetive da polícia de Columbus, no estado do Ohio.