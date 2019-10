Óleo de Banksy com chimpanzés na Câmara dos Comuns bate recorde de 11 milhões

De acordo com a leiloeira Sotheby's, que levou a obra à praça, o quadro a óleo foi pintado em 2009 e "oferece uma visão premonitória da cada vez mais tumultuosa vida política, no Reino Unido contemporâneo".

No ano passado, a pintura a spray "Rapariga com balão vermelho", um dos trabalhos mais conhecidos de Banksy, autodestruiu-se depois de ter sido leiloada por mais de um milhão de libras (1,2 milhões de euros).Banksy, cuja identidade permanece desconhecida, distinguiu-se pelos seus 'graffiti' em 'stencil' que começaram a surgir em Bristol, no final dos anos de 1990.