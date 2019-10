Palestiniano morto por tiros israelitas em confrontos

Um palestiniano foi morto hoje por tiros israelitas durante confrontos junto à barreira de segurança que separa Israel da Faixa de Gaza, indicou o Ministério da Saúde do movimento radical Hamas, que controla o enclave palestiniano.

Alaa Hamdan, 28 anos, foi atingido mortalmente no peito, perto de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, disse Achraf al-Qudra, porta-voz do ministério.

Um porta-voz do exército israelita indicou que cerca de 5.800 manifestantes se concentraram em diferentes locais perto da barreira de segurança, alguns dos quais lançaram pedras e engenhos explosivos contra os soldados israelitas do outro lado da vedação.

Desde março de 2018 que a Faixa de Gaza é palco de manifestações semanais junto à barreira fronteiriça, para exigir nomeadamente o levantamento do bloqueio israelita ao enclave com mais de 10 anos.

Os protestos têm gerado confrontos e pelo menos 310 palestinianos já foram mortos, a maioria por tiros israelitas durante as manifestações e outros em ataques aéreos de Israel em represália por atos hostis com origem no enclave.

Oito israelitas morreram no mesmo âmbito.

Israel e o Hamas já travaram três guerras desde 2008.

Lusa