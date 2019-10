Vaga de protestos sem precedentes no Equador

Os manifestantes foram para as ruas protestar contra o aumento do preço dos combustíveis, no âmbito de um novo programa de reformas económicas decidido pelo governo.

Às manifestações e barricada, a polícia responde com bastões e gás lacrimogéneo. Os confrontos já fizeram um número indeterminado de feridos.

Por todo o país, incluindo na capital Quito, há estradas e ruas bloqueadas, os transportes foram suspensos e as escolas estão fechadas.