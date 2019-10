Centenas de pessoas participaram este sábado numa manifestação em defesa do clima, num centro comercial no sudeste de Paris, em França.

Em silêncio, os manifestantes sentaram-se no chão do estabelecimento, impedindo a entrada de clientes.

A operação, nomeada de "Última Ocupação Antes do Fim do Mundo", deve acontecer ainda em mais 60 cidades ao redor do mundo, e devem reunir milhares de pessoas. As ações estão planeadas para durar mais de duas semanas.