Jovem mata por ciúmes cinco pessoas na cidade austríaca de Kitzbohel

O presumível assassino apresentou-se na esquadra desta cidade alpina cerca das 06:00 locais e confessou o crime que tinha cometido, disse Walter Pupp, chefe do Polícia Criminal do Estado do Tirol.



"O homem de 25 anos colocou a arma e uma faca no balcão, alegando que tinha acabado de matar cinco pessoas", contou Walter Pupp, numa conferência de imprensa na cidade tirolesa de Kitzbuhel, citada pela agência espanhola Efe.



A polícia encontrou os corpos das cinco vítimas na casa da ex-namorada do suspeito, onde apareceu de madrugada alegadamente com a intenção de falar com a jovem, mas o pai não o deixou entrar, segundo o relato do próprio no interrogatório das autoridades.



O jovem regressou a sua casa para ir buscar uma arma do irmão e voltou à casa da ex-namorada, onde acabou por cometer o crime.



O pai da jovem foi o primeiro a ser morto quando abriu a porta, afirmou Walter Pupp, adiantando que todas as vítimas foram mortas a tiro.



O presumível homicida, "conhecido por ser uma pessoa tranquila", não tinha antecedentes criminais, referiu, avançando que o jovem admitiu a sua culpa e mostrou arrependimento.

Segundo a polícia, o irmão da jovem tinha 25 anos e o namorado da jovem 24.

Lusa