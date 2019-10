Milhares manifestam-se em Kiev contra mais autonomia para territórios separatistas

Entre 4.000 e 5.000 pessoas concentraram-se na Praça Maidan, em Kiev, de acordo com a polícia, gritando "Não à capitulação! Não à amnistia!", segurando cartazes dizendo "A guerra continua" ou cantando slogans hostis ao Presidente Zelensky.



"Todos nós queremos paz, mas paz e capitulação são duas coisas diferentes. As pessoas não morreram para isso", disse à AFP Mykola, um manifestante que lutou contra os separatistas entre 2014 e 2015.



"Reservamo-nos o direito de continuar a luta", advertiu, pelo seu lado, um dos comandantes do Batalhão de Voluntários Aidar, uma unidade controversa acusada de crimes de guerra pela Amnistia Internacional.



O processo de paz no leste da Ucrânia, onde forças ucranianas e pró-russas se opõem numa guerra que matou quase 13.000 pessoas desde 2014, viu alguns progressos nos últimos meses.



A eleição, em abril, do Presidente Zelensky, um ator e comediante, novo na política, permitiu o reinício do diálogo com a Rússia, o que levou a uma grande troca de prisioneiros em setembro.



Uma delegação ucraniana rubricou na terça-feira um documento que trata da futura autonomia das regiões rebeldes, um assunto explosivo na Ucrânia e considerado uma concessão inaceitável, inclusive por nacionalistas e organizações paramilitares.



O conflito no leste da Ucrânia está, em grande parte, congelado desde a assinatura de acordos de paz em Minsk, em 2015, apesar dos surtos de violência esporádica.



A componente política desses acordos, que inclui um estatuto especial para territórios rebeldes, nunca foi aplicada.



Esse estatuto especial poderá ser objeto de negociações numa próxima cimeira entre os presidentes ucraniano e russo, mediada por Paris e Berlim, mas este encontro, inicialmente previsto para setembro, ainda não tem data anunciada.



Lusa