Estados Unidos vai retirar tropas estacionadas na Síria da fronteira com Turquia

A Casa Branca anunciou no domingo que as tropas dos EUA estacionadas na Síria serão retiradas da fronteira com a Turquia, já que este país vai "em breve" desencadear uma intervenção militar no norte da Síria.

"A Turquia implementará em breve sua operação há muito planeada no norte da Síria", disse a Casa Branca num comunicado a partir do qual se divulga uma conversa telefónica entre o Presidente norte-americano Donald Trump e o líder turco, Recep Tayyip Erdogan.

"As forças americanas não apoiarão nem se envolverão na operação e as forças americanas, que derrotaram o Estado Islâmico (...) não estarão mais nas imediações", disse a Casa Branca.

O Presidente turco disse no sábado que "está iminente" uma intervenção militar em território sírio contra milícias curdas e que terminou a paciência de Ancara para esperar pelo apoio dos Estados Unidos.

"Fizemos todos os preparativos, concluímos os planos da operação. Demos as ordens necessárias", disse o chefe de Estado turco, num discurso perante membros do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), do qual é líder.

O objetivo da operação é eliminar a principal milícia curdo-síria, Unidades de Proteção do Povo (YPG), e o seu braço político, o Partido da União Democrática (PYD) no território sírio a leste do rio Eufrates.

Devido à sua relação com o Partido Trabalhista do Curdistão (PKK), a guerrilha curda ativa na Turquia, Ancara considera terroristas tanto as YPG como o PYD.

Enquanto o PKK é classificado como organização terrorista, não apenas por Ancara, mas também pelos Estados Unidos e pela União Europeia, os dois últimos não consideram terroristas nem as YPG nem o PYD.Pelo contrário, as milícias curdas são aliadas dos Estados Unidos na luta contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico.

A Turquia vem pressionando os Estados Unidos para criar uma zona dita segura na Síria, uma faixa de 30 quilómetros ao longo da fronteira, onde planeia reinstalar refugiados sírios.

Desde 2016, a Turquia conduziu duas grandes operações militares no noroeste da Síria para limpar a região do Estado Islâmico e das YPG, de modo que a concretizar-se esta operação será a terceira.Ancara afirma que a presença das YPG e do PYD no leste do Eufrates é uma ameaça à sua segurança nacional e acusa os Estados Unidos de os armar e treinar.

Lusa