Khamenei acusa "inimigos" de procurarem semear discórdia entre Irão e Iraque

O supremo líder iraniano, Ali Khamenei, acusou hoje "inimigos" de procurarem "semear a discórdia" entre o Irão e o Iraque, seu vizinho e aliado que é palco há quase uma semana de manifestações que causaram mais de 100 mortos.

Após terem travado uma guerra (1980-1988), os dois países de maioria xiita aproximaram-se após a queda de Saddam Hussein em 2003, depois da invasão norte-americana do Iraque.

O Irão apoia vários grupos armados xiitas no Iraque e ajudou o poder iraquiano na sua guerra contra o grupo extremista Estado Islâmico.



Os Estados Unidos, inimigos do Irão, são também aliados de Bagdad.



"O Irão e o Iraque são duas nações cujo coração e alma estão ligados (...). Inimigos procuram semear a discórdia, mas falham e a sua trama não terá efeitos", escreveu Khamenei na rede social Twitter, sem precisar quem são os "inimigos".



Segundo a agência oficial Irna, a mensagem foi divulgada em reação às manifestações que ocorrem em Bagdad e no sul iraquiano desde 1 de outubro, para exigir mais empregos e o combate à corrupção.



O Ministério do Interior iraquiano indicou no domingo que 104 pessoas, incluindo oito polícias, foram mortas e 6.107 outras, incluindo mais de 1.200 elementos das forças de segurança, ficaram feridas nos protestos no país.



O movimento de contestação ocorre quando milhares de iranianos iniciaram a grande peregrinação xiita anual ao túmulo do imã Hussein em Karbala, a 110 quilómetros a sul de Bagdad, que culmina a 17 de outubro com as celebrações do Arbain, o fim do luto pelo assassinato daquele neto de Maomé.



O Irão apelou aos seus cidadãos para adiarem a sua eventual deslocação ao Iraque. Em 2018, 1,8 milhões de iranianos realizaram a peregrinação.

