Militares iraquianos admitem uso excessivo da força contra manifestantes

O comando militar iraquiano admitiu hoje que usou a força de forma excessiva durante os confrontos com os manifestantes em Sadr City, Bagdad, que fizeram 13 mortos durante a noite.

"Houve um recurso à força de uma forma excessiva e que ultrapassou as regras de conduta. Já começámos a pedir explicações aos oficiais que cometeram erros", refere um comunicado militar emitido hoje na sequência de uma noite marcada pela violência na zona leste da capital iraquiana.



No domingo à noite e durante a madrugada verificaram-se confrontos violentos em Sadr City.

As imagens que estão a ser transmitidas através das redes sociais mostram que os militares usaram armas automáticas e munições reais contra os manifestantes que queimaram pneus em vários pontos do bairro.



De acordo com fontes médicas, citadas pela agência France-Presse, morreram pelo menos 13 pessoas.



As autoridades iraquianas têm sido criticadas pelos defensores dos direitos humanos que alertam sobre o uso da força que tem ultrapassado "os procedimentos internacionais".



O primeiro-ministro, Adel Abdel Mahdi, chefe das Forças Armadas, ordenou hoje a retirada dos militares de Sadr City, substituindo-os por polícias.



O chefe do Executivo apelou às forças de segurança para que cumpram as regras específicas que devem ser aplicadas em caso de manifestações.



O bairro de Sadr City (antigo bairro "Saddam City") tem sido palco de violentos confrontos.



No domingo, o Ministério do Interior anunciou que 104 pessoas, entre os quais oito elementos das forças de segurança, morreram desde o início da contestação que eclodiu na terça-feira passada no país.



O Ministério do Interior acrescentou que mais de seis mil pessoas ficaram feridas em Bagdad e em outras cidades do Iraque durante as manifestações.



Os protestos, sem precedentes, são dirigidos contra o governo do primeiro-ministro Adel Abdel Mahdi, formado em 2018, e que tem implementado medidas de âmbito económico num país marcado por conflitos armados e pela má gestão dos recursos naturais como o petróleo.



Os manifestantes, sobretudo jovens, exigem medidas contra o desemprego e acusam os políticos de corrupção.

Lusa