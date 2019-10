Norte-americano roubou banco um dia antes de casar para pagar aliança

Um norte-americano entregou-se à polícia na sexta-feira, duas horas depois de ter assaltado um banco em Groveton, no Texas, e um dia antes de casar. Precisava de dinheiro para pagar o anel e o local da cerimónia.

Numa publicação no Facebook, a polícia explica que Heath Bumpous entrou na instituição bancária, que fica a cerca de 150 metros do gabinete do xerife daquela cidade, a exigir dinheiro e dizendo que tinha uma arma. Fugiu depois de carro com um montante não revelado.

Foi a companheira que o convenceu a entregar-se, depois de ter visto imagens de videovigilância do suspeito divulgadas pelas autoridades. O homem confessou ao crime durante o interrogatório, revelando que não tinha dinheiro para pagar a aliança nem o local onde decorreria o casamento.

O norte-americano é agora acusado de roubo agravado.