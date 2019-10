ONG argelinas denunciam detenções de ativistas e jornalistas por publicações na Internet

A justiça argelina está a intensificar as perseguições a jornalistas e militantes do movimento de contestação por simples publicações nas redes sociais, denunciaram hoje organizações não-governamentais da sociedade civil e de defesa dos direitos humanos.

Jornalista independente e militante da Liga argelina de defesa dos direitos humanos (LADDH), Said Boudour compareceu hoje na procuradoria de Oran (350 quilómetros a oeste de Argel) "por uma mensagem na rede social Facebook", referiu a LADDH e o Comité Nacional de Libertação dos Detidos (CNLD), que milita pela libertação dos "detidos de opinião e políticos" detidos desde o início do inédito movimento de contestação ao regime ("Hirak"), ativo desde 22 de fevereiro.

Em paralelo, cinco militantes da União Ação Juventude (RAJ) foram colocados no domingo em prisão preventiva, indicou hoje à agência noticiosa AFP Abdelouahab Fersaoui, presidente desta associação cidadã envolvida no "Hirak".

Os detidos são acusados de "incitamento a ajuntamentos" e "atentado à liberdade e unidade do território", passível com dez anos de prisão, "na base de publicações no Facebook", acrescentou, mas "para os advogados o dossiê é vazio (...) é um processo puramente político".

Segundo um dos seus advogados, Abdelhak Mellah, contactado pela AFP, os cinco militantes foram detidos sexta-feira num café após a 33.ª grande manifestação semanal de protesto.

"São acusados de ter participado numa manifestação, e após 'perquisição' dos seus telefones, foram detetados 'vídeos subversivos' que apenas são vídeos das manifestações", prosseguiu o advogado, e acrescentando que boicotou a audiência que decretou a prisão pelo facto de não disponibilizarem à defesa uma cópia do dossiê.

Saïd Salhi, vice-presidente da LADDH, indicou à AFP que "a justiça distribui as atas de indicação de forma aleatória" e denunciou as perseguições "com base em interpelações". O procurador de Argel assinalou no domingo em comunicado que os dossiês em causa "não são de ordem política" e assegurou que "não existe nenhum detido político" na sua jurisdição.

Na quinta-feira, Sofiane Benyounes, fundador do grupo Facebook "Algérie Debout", muito ativo no "Hirak", indicou à AFP ter sido convocado pela polícia, por um motivo que referiu desconhecer.

Dirigente de um pequeno partido da oposição e outra destacada figura do "Hirak", Karim Tabou foi acusado no final de setembro de "atentado à unidade nacional e incitamento à violência", e detido por publicações no Facebook.

Na segunda-feira, as Forças para a Alternativa Democrática, coligação de partidos e associações que lutam por uma transição política na Argélia, detetaram nestas recentes detenções uma "arbitrariedade política" que "assinala a recusa dos detentores do poder sobre qualquer mudança democrática".

Lusa