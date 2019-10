Pelo menos 19 feridos em atentado contra universidade no Afeganistão

A explosão ocorreu às 09:40 (05:10 em Lisboa) enquanto decorria uma aula na Faculdade de Letras da Universidade Ghazni, disse um porta-voz do governo provincial, Arif Noori.



Até ao momento contabilizaram-se 19 feridos, 12 dos quais mulheres, disse o mesmo responsável sublinhando que o estado de saúde de algumas das vítimas é considerado muito grave.



De acordo com a investigação que já está em curso, os explosivos foram "introduzidos" para o interior da sala de aula que foi alvo do atentado.



"Alguns estudantes são oriundos de áreas remotas e inseguras da província de Ghazni, onde têm contactos com insurgentes que acreditamos podem estar por detrás da explosão", disse o porta-voz.



Segundo a mesma fonte anteriormente já tinham sido presos alguns alunos que tinham ligações com os insurgentes.



Até ao momento o atentado ainda não foi reivindicado.



O ataque contra a universidade acontece 24 depois do dia que assinalou os 18 anos do início da ofensiva militar norte-americana no Afeganistão.



Na segunda-feira um atentado à bomba contra um autocarro que transportava recrutas do Exército Nacional Afegão e que fez 10 mortos e 27 feridos, entre os quais civis.



Os números fornecidos pela Missão das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA) nos primeiros seis meses do ano morreram 1.366 civis e 2.446 ficaram feridos na sequência da violência que marca o quotidiano afegão.



Os grupos da oposição ao governo de Cabul causaram 52% das vítimas, devido ao uso de bombas artesanais que representam 28% do total dos atentados e que fizeram diretamente 206 mortos e 859 feridos entre janeiro e junho de 2019.



