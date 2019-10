Tripulação de catamarã que afundou no Pacífico estava sob efeito de álcool

O inquérito ao afundamento do catamarã “MV Butiraoi” em janeiro do ano passado, que resultou na morte de 95 pessoas, concluiu que a tripulação estava sob efeito de álcool e que a embarcação não tinha autorização para transportar passageiros.

Das 102 pessoas a bordo apenas cinco passageiros e dois membros da tripulação sobreviveram. Depois do catamarã afundar, passaram oito dias antes do alerta ser dado e a maioria das vítimas morreu no mar de fome, desidratação e hipotermia. Uma mulher morreu enquanto dava à luz.

A embarcação de 17 metros partiu da ilha Nonouti, no oceano Pacífico, a 18 de janeiro de 2018 para uma viagem de rotina de dois dias à cidade de Tarawa. Poucas horas depois afundou, mas as autoridades nunca receberam qualquer pedido de ajuda da tripulação.

A 27 de janeiro um avião militar neozelandês encontrou um dos botes com sete sobreviventes, incluindo uma adolescente de 14 anos.

Quase dois anos depois, estas foram as conclusões do inquérito