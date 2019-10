Uma aeronave ficou entrelaçada nos cabos do teleférico de uma estância de esqui nos Alpes italianos, em Prato Valentino, no domingo, na sequência de um acidente.

O piloto sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido projetado para fora da aeronave e, segundo os socorristas, está a receber cuidados hospitalares. O único passageiro a bordo não sofreu quaisquer ferimentos.

As imagens do aparelho preso no teleférico foram divulgadas pelas equipas de resgate no Facebook.