Autarca mexicano amarrado e arrastado por carrinha por não cumprir promessa eleitoral

Onze pessoas foram detidas no sul do México depois de prenderem o autarca do município a uma carrinha e o arrastarem pelas ruas. Em causa estará uma promessa de campanha para reparar uma estrada local, que não foi cumprida.

Segundo a BBC, o ataque aconteceu no município de Las Margaritas, no estado mexicano de Chiapas, e mobilizou dezenas de operacionais para parar o veículo e libertar o autarca Jorge Luis Escandón Hernández, que acabou por não sofrer ferimentos graves.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um grupo de homens a puxar o autarca para fora do edifício e para junto da traseira da carrinha. Câmaras de videovigilância captaram também o momento em que Jorge Luis Escandón Hernández é arrastado pelo alcatrão, preso ao veículo por uma corda.

Entretanto o autarca já informou que não irá apresentar queixa por rapto e tentativa de homicídio. Várias pessoas envolvidas no ataque ficaram feridas em confrontos com a polícia, que mobilizou mais agentes para o município.