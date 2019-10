Dois mortos num tiroteio na cidade alemã de Halle, próximo de Leipzig

Pelo menos duas pessoas foram mortas na quarta-feira em Halle, na Alemanha, na sequência de um ataque a uma sinagoga e um restaurante turco.

O ataque acontece precisamente no dia em que a comunidade judaica celebra o Yom Kipur, o dia do perdão.

De acordo com testemunhas, os atacantes tentaram entrar primeiro na sinagoga, onde estavam reunidas cerca de 80 pessoas, mas a porta da frente "resistiu ao ataque", após o lançamento de uma granada. Ainda foram disparados tiros de arma automática contras as portas e janelas do edifício.

Como não conseguiram entrar, os atacantes dirigiram-se a um restaurante de fast food e começaram a disparar tiros de metralhadora, contra quem passava na rua, relata a imprensa alemã.

Duas pessoas foram atingidas mortalmente e várias ficaram feridas.

De seguida, os atacantes fugiram de carro.

A polícia usou o Twitter para anunciar a detenção de um suspeito, mas não adiantou mais pormenores. Foi também lançado um apelo à população para que permaneça em casa.

A Procuradoria Antiterrorista alemã está a investigar o ataque.

Um segundo tiroteio ocorreu numa cidade a 15 km de Halle, Landsberg, segundo a revista alemã Focus, mas a polícia não estabeleceu nenhuma relação entre os ataques.

Segundo o jornal diário Bild, um dos suspeitos terá também lançado uma granada de mão no cemitério judaico.