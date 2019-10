As forças de segurança usaram gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas durante o protesto. O presidente Lenin Moreno já declarou estado de emergência e, por questões de segurança, transferiu a sede do Governo da capital para uma cidade costeira.

O Governo equatoriano também já se mostrou disponível para aceitar a mediação externa.

Há cerca de uma semana que milhares de pessoas estão nas ruas em protestos.

Em causa está o aumento do preço dos combustíveis em mais de 120%.