O recado de Trump para Guterres

Na terça-feira, António Guterres avisou que as Nações Unidas podem ficar sem dinheiro até ao final do mês de outubro. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu no Twitter.

Pede ao secretário-geral da ONU que peça dinheiro a todos os países, não só aos Estados Unidos.

O que se passa na ONU?

Numa carta enviada na segunda-feira aos funcionários da organização, António Guterres alerta que as Nações Unidas podem ficar sem dinheiro até ao final do mês, sendo necessárias medidas adicionais para garantir o pagamento de salários até ao final do ano.

O secretário-geral admite que o orçamento operacional da ONU regista, desde finais de setembro, um défice financeiro na ordem dos 230 milhões de dólares (cerca de 209 milhões de euros).

"Até à data, os Estados-membros pagaram apenas 70% do montante total necessário para as atividades inscritas no orçamento ordinário de 2019", indicou Guterres.

O orçamento operacional das Nações Unidas para 2018-2019, sem contar com as dotações para as missões de manutenção da paz da ONU, ronda os 5,4 mil milhões de dólares (cerca de 4,9 mil milhões de euros).

Os Estados Unidos, cuja administração liderada pelo Presidente Donald Trump tem assumido uma postura dura e crítica em relação à organização, é o principal contribuinte da ONU, assumindo 22% das contribuições.

Com Lusa