Amnistia Internacional pede o fim da pena de morte na Malásia

A Amnistia Internacional apelou esta quinta-feira ao Governo da Malásia para manter a sua promessa de abolir a pena de morte, referindo que julgamentos injustos e a utilização de tratamento cruel para obter confissões colocam as pessoas em risco de execução.

A organização não-governamental (ONG) de direitos humanos divulgou detalhes dos quase dois anos de investigação em 150 casos, bem como entrevistas com famílias de prisioneiros, advogados e funcionários de embaixadas, num relatório que mostra o uso da pena de morte como um "erro fatal".

O enforcamento é utilizado como punição para uma ampla gama de crimes, incluindo assassínio, tráfico de drogas, traição, sequestro e atos de terror.

O Governo do primeiro-ministro malaio, Mahathir Mohamad, prometeu, pouco depois de subir o poder em maio de 2018, anular a pena de morte. Entretanto, o Governo voltou atrás após objeções públicas.

O Parlamento, que retomou as reuniões nesta semana, removerá as penas de morte vinculativas para alguns crimes e concederá aos tribunais a discrição da imposição desta sentença.O relatório indicou que 73% das 1.281 pessoas no corredor da morte em fevereiro foram condenadas por delitos de drogas, incluindo 568 estrangeiros de 43 países e muitos membros pobres de minorias étnicas.

O documentou apontou que alguns prisioneiros foram torturados e espancados para confessar.

Num dos casos estudados, um homem da Malásia detido em 2005 por posse de drogas e posteriormente condenado à morte teve o dedo partido pela polícia, que também ameaçou espancar a sua namorada, informou o relatório.

Aqueles que são pobres frequentemente ficam sem assistência legal até serem levados a tribunal, assinalou documento. Alguns presos foram obrigados a assinar documentos no idioma malaio que não foram traduzidos para a língua materna dos prisioneiros, de acordo com o relatório.

A ONG disse que o processo de perdão também não é transparente, não tem critérios claros e o acesso aos serviços legais gratuitos é controlado por agentes penitenciários.

O documento alertou que metade dos estrangeiros no corredor da morte não pediu perdão."A nossa investigação encontrou um padrão de julgamentos injustos e enforcamentos secretos que diziam muito.

Desde acusações de tortura e outros maus-tratos até um processo opaco de perdão. É claro que a pena de morte é uma mancha no sistema de justiça criminal da Malásia", diretor da Amnistia Internacional na Malásia, Sharmini Darshni Kaliemuthu.

A ONG disse que os seus pedidos para ouvir às autoridades da Malásia, incluindo a polícia e funcionários do gabinete do procurador-geral, foram rejeitados ou ficaram sem resposta.

Segundo fontes do Governo, 469 pessoas foram executadas desde a independência da Malásia da Grã-Bretanha em 1957, metade delas por tráfico de drogas.Atualmente, a pena de morte é mantida por quase três dezenas de crimes.

A Amnistia Internacional instou a Malásia a abolir a pena de morte, revogando as sentenças de morte para todos os crimes e mantendo uma moratória das execuções até esta abolição.

A organização não pôde contactar imediatamente as autoridades para comentar.Muitos países asiáticos como China, Singapura, Indonésia, Tailândia e Vietname, têm pena de morte.

Lusa