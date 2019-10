Os últimos meses não têm sido propriamente fáceis para Sara Carbonero e Iker Casillas. O ex-jogador do Futebol Clube do Porto sofreu um enfarte do miocárdio que ditou o seu afastamento dos relvados e a jornalista foi diagnosticada com cancro nos ovários.

Um drama familiar que apanhou todos de surpresa, mas que o ex-guarda-redes garantiu estar a encarar com positivismo.

Ainda esta terça-feira, 8 de outubro, Iker Casillas mostrou todo o seu apoio à mulher através de uma imagem.