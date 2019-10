China oferece satélite a Macau pelos 20 anos da região para lançar em 2020

Macau vai lançar no próximo ano o seu primeiro satélite científico, um presente do Governo chinês pelo 20.º aniversário da região administrativa especial.

O anúncio foi feito esta quarta-feira na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), uma das mentoras do projeto, a par de outros institutos nacionais e estrangeiros, como a Administração Espacial da China e a Universidade de Harvard.

"Será o primeiro satélite de exploração científica a ser colocado em órbita próximo da linha do Equador, para monitorizar o campo geomagnético e o ambiente espacial da Anomalia do Atlântico Sul (SAA)", é referido no site da MUST.