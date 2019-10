Elton John fala sobre vício: "A cocaína tornou-me num monstro"

Gareth Cattermole

No próximo dia 15 de outubro, Elton John vai lançar o seu primeiro livro, que é uma autobiografia. Este lançamento não é uma novidade, recorde aqui. Mas o jornal Daily Mail já teve acesso ao livro, Me: Elton John, e avançou com alguns pormenores.

Ao longo do livro o artista revela que foi toxicodependente e que manteve uma relação completamente destrutiva com a cocaína, a partir de 1974:

"A cocaína converteu-me num monstro. Gostei da forma como me fez sentir. Aquele choque de confiança e euforia, a sensação de que me podia abrir, que não me sentia tímido ou intimidado, que podia conversar com qualquer pessoa. Havia algo mais na cocaína do que a maneira como me fazia sentir. A cocaína tinha algum prestígio. Estava na moda e era exclusiva. Usá-la era como tornar-me membro de uma elite que secretamente se entregava a algo perigoso e ilegal.", admitiu.

Elton John diz ainda que "perseguia o que não podia ter".