Ex-atleta paralímpico deita-se no topo de um avião em Londres

O ex-atleta paralímpico James Brown subiu, esta quinta-feira, ao topo de um avião da British Airways, em Londres, com a ajuda de um ativista pelo clima do movimento Extinction Rebellion.

Foi filmado a escalar a aeronave antes das 13 horas e, depois de mais de uma hora sentado e deitado, acabou por ser retirado e levado pela polícia. A mulher de James Brown acabou também por ser detida enquanto filmava o momento a partir do interior do aeroporto, de acordo com a Sky News.

O ex-atleta, que faz parte do movimento Extinction Rebellion, recebeu a medalha de bronze de Londres em 2012 e, passados quatro anos, foi suspenso por recusar realizar um teste de doping.

Os ativistas consideram a extensão do aeroporto incompatível com a crise climática e pretendem que o saldo neutro de carbono seja alcançado em 2025, e não em 2050 conforme foi declarado pelo Parlamento. Ainda esta quinta-feira, vários manifestantes invadiram o aeroporto, onde querem ficar por três dias, sem causar impacto nos voos.