A Marvel está a ser processada por copiar um música do programa húngaro, 'Linda'. De acordo com a imprensa internacional, a empresa usa a mesma música no génerico de abertura dos famosos desenhos animados X-Men.

Segundo o TMZ, Zoltan Krisko é o homem que acusa a Marvel e os seus parceiros como a Disney, FOX, Apple, Amazon entre outros de usar a música de Vukan na série de sucesso entre 1984 e 1991.

Ouça aqui as duas músicas.