Quatro feridos em esfaqueamento num centro comercial de Manchester, Inglaterra

Três pessoas foram esfaqueadas e uma outra ficou ferida num ataque num centro comercial no centro da cidade de Manchester, no norte de Inglaterra, esta sexta-feira, noticiou a imprensa britânica.

Vídeos do ataque estão a ser divulgados na rede social Twitter. As imagens mostram polícias a utilizar uma arma de eletrochoques ('taser') e a imobilizar um homem no chão.

Inicialmente, a polícia de Manchester apontava para cinco feridos no ataque, mas entretanto corrigiu o número para quatro.

Os serviços de emergência informaram que foram chamados às 11:57 (mesma hora em Lisboa) e deram assistência médica a quatro pessoas feridas. Mais tarde surgiu a informação de uma quinta vítima.

Imagens do local mostram um forte dispositivo policial em torno do centro comercial e várias ambulâncias junto à entrada.

O primeiro-ministro britânico já reagiu no Twitter, dizendo-se chocado com o que se passou e agradeçendo a prontidão dos serviços de emergência neste caso.

Segundo a BBC, o incidente no Arndale Centre motivou a interrupção da circulação dos elétricos na praça que fica junto à entrada principal do centro comercial.