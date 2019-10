O Japão está em alerta máximo devido à aproximação do tufão Hagibis que já provocou um morto, vários feridos e graves danos materiais.

A Agência Meteorológica do Japão ativou o nível de alerta máximo - nível 5 - devido à previsão de chuvas de intensidade raramente observada, em 12 regiões do centro e este do país, nomedamente, Shizuoka, Kanagawa, Tóquio, Saitama, Gunma, Yamanashi, Nagano, Ibaraki, Tochigi, Niigata, Fukushima e Miyagi.