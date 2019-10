Paraquedista que descia com a bandeira choca contra poste no desfile do Dia Nacional de Espanha

O membro da Brigada de Paraquedistas, responsável por transportar bandeira de Espanha no desfile militar deste sábado, embateu contra um poste e ficou pendurado durante alguns minutos.

O incidente ocorreu no final da manobra de aterragem, no Paseo de la Castellana, em Madrid, perto do local onde se encontravam as mais altas figuras do Estado espanhol, entre elas o rei de Espanha.

O paraquedista conseguiu descer do poste e abandonar o local pelo próprio pé, ao som dos aplausos de quem assistia.

Este sábado, 12 de outubro, celebra-se o Dia Nacional de Espanha. A parada militar, em Madrid, conta com 4.200 efetivos das Forças Armadas, Guardia Civil, Policia Nacional e Salvamento Marítimo, com mais de 150 veículos e 76 aeronaves.