Tiroteio que fez quatro mortos em Nova Iorque decorreu em casa de apostas ilegal

O tiroteio que provocou este sábado quatro mortos em Brooklyn, Nova Iorque, e feriu, pelo menos, outras três, decorreu numa casa de apostas ilegal, avançaram as autoridades locais.

O chefe de detetives do departamento da polícia de Nova Iorque (NYPD, na sigla em inglês), F. Shea, citado pela agência Associated Press (AP), indicou que os disparos ocorreram pouco antes das 07:00 (12:00 em Lisboa), numa casa de apostas ilegal, no bairro Crown Heights.

Registaram-se quatro vítimas, todas do sexo masculino, entre os 32 e os 49 anos.

Os disparos feriram outras três pessoas, que não correm perigo de vida.

Até ao momento, não foram efetuadas detenções e a polícia disse que ainda é cedo para concluir os motivos que estiveram na base do tiroteio.

Lusa