Pai pede ajuda para proporcionar aos sete filhos um último Natal com a mãe

Um britânico casado há 30 anos quer proporcionar à mulher, em estado terminal, uma celebração antecipada do Natal com os seus sete filhos. Helen Robinson, de 46 anos, tem apenas duas semanas de vida depois do cancro da mama se ter espalhado para os pulmões.

A angariação de fundos online já ultrapassou em mais de 10 mil libras (cerca de 11 mil euros) o objetivo inicial, de duas mil libras (cerca de 2,30 mil euros). Na página dos donativos, Stephen agradece as contribuições dizendo-se “chocado”.

O marido de Helen explica que a saúde da companheira tem vindo a deteriorar-se rapidamente e que, por isso, quer juntar a família nos cuidados paliativos para celebrar o Natal. O dinheiro angariado servirá para comprar prendas para os filhos e para o funeral.

“Estou a fazer o meu melhor para dar à Helen e aos nossos filhos um Natal feliz (…) Quero que pelo menos sorriam nesse dia especial porque neste momento choram todos os dias e é desolador”, cita o Daily Mail.

Helen vai iniciar tratamentos de quimioterapia na terça-feira na esperança de ganhar mais tempo, apesar do cancro terminal.