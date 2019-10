China cria porcos gigante para combater efeitos da peste suína

Na China, os produtores estão a criar porcos gigantes para combater os efeitos da peste suína, que atingiu o país e reduziu para metade a quantidade destes animais.

A China vai enfrentar escassez de suínos de 10 milhões de toneladas este ano, mais do que o disponível no comércio mundial, o que significa que precisa de aumentar a produção no mercado interno.

O porco tão grande quanto um urso polar, na região do sul, tem cerca de 500 quilogramas e faz parte de um conjunto de porcos criados para serem gigantes e que podem ser vendidos por cerca de 1.200 euros.

A China é o maior consumidor mundial de carne de porco e a peste suína que atingiu o país subiu, significativamente, os preços da carne.

O peso médio dos porcos no abate em algumas fazendas de grande escala subiu para 140 quilogramas, sendo que era de 110 quilos. De acordo com a Bloomerang, isso pode aumentar os lucros em mais de 30%.