Estado brasileiro da Bahia decreta emergência após derrame de petróleo no litoral

As autoridades do estado da Bahia, localizado na região nordeste e um dos mais turísticos do Brasil, declarou esta segunda-feira estado de emergência depois de várias de suas praias terem sido contaminadas por resíduos de petróleo derramados no mar.

O Governo brasileiro informou, no domingo, que cerca de 20 praias do estado da Bahia foram poluídas pelo derrame de petróleo de uma fonte desconhecida.

O misterioso óleo poluiu pelo menos 161 praias em nove estados da região nordeste do país.

O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, disse que é muito provável que o petróleo tenha origem na Venezuela - uma alegação negada por Caracas -, mas as autoridades ainda tentam determinar a fonte do derrame.

A principal hipótese é que os resíduos petrolíferos tenham sido derramados de uma embarcação que passava perto da costa brasileira.

Segundo um boletim do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão regulador do meio ambiente, a mancha de petróleo foi detetada pela primeira vez em 02 de setembro.

O organismo oficial afirmou que o resultado conclusivo de uma perícia feita com amostras retiradas das áreas afetadas pela Marinha e pela estatal petrolífera Petrobras, apontou que a substância encontrada é petróleo cru, ou seja, não tem origem em nenhum derivado.

"Em análise feita pela Petrobras, a empresa informou que o óleo encontrado não é produzido pelo Brasil. A investigação da origem das manchas de óleo está sendo conduzida pela Marinha, enquanto a investigação criminal é objeto da Polícia Federal", concluiu o Ibama.

O governo da região da Bahia assinou hoje a declaração do estado de emergência.

Lusa