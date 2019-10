Leão parece sorrir para fotógrafo depois de assustá-lo com "rugido enorme"

Gren Sowerby, um fotógrafo inglês, teve o "choque da sua vida" ao fotografar um leão no Quénia enquanto estava a realizar um safari. O leão, em vez de atacar o fotógrafo, parecia sorrir para a fotografia enquanto Sowerby estava assustado.

GREN SOWERBY PHOTOGRAPHY

O homem de 69 anos disse que estava num safári em Maasai Mara, no Quénia, em setembro e, quando viu o leão a soltar um "rugido enorme", inclinou-se para tirar uma fotografia ao predador, relatou à agência de notícias britânica South West News Service.

Sowerby ia fotografar o predador "quando ele soltou um rugido enorme" e o fotógrafo confessou que apanhou o susto da sua vida, citado pelo New York Post.

Facebook Gren Sowerby

"Não pude acreditar quando ele sorriu para mim". O fotógrafo acrescentou que "provavelmente estava a 10 ou 15 metros de distância" do leão, que estava com uma leoa e atravessava um riacho.

Sowerby, que mora em Whitley Bay, Northumberland, disse que ficou "surpreso com o tamanho" do leão, mas que estava "realmente feliz com as fotos".