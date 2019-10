O que podia ser um estacionamento "limpo" acaba com 4 feridos e um carro capotado

Terça-feira (8 de outubro), passam poucos minutos das 09h da manhã e numa rua rua de Vancouver, no Canadá, o inesperado acontece. Um condutor ao volante de um Honda tentou fazer um estacionamento paralelo, entre dois carros, mas acabou a embater num bloco de cimento, capotou, e assim permaneceu até chegar a polícia e os serviços de emergência.

De acordo com o Daily Hive Vancouver, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, duas que estavam dentro do carro e dois peões que circulavam no passeio.

No vídeo é possível ver o momento do acidente.

As imagens foram captadas através de uma câmara instalada num dos carros que se encontrava estacionado.

A polícia está a investigar o acidente.