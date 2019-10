Bebé de um ano morre esquecida dentro de carro

Uma menina de um ano morreu após ser deixada dentro de um carro quente durante horas, na segunda-feira na Flórida, marcando a quinta morte dentro de um carro em Sunshine State, este ano, e a quinquagésima em todo o país.

A bebé de apenas um ano foi encontrada inconsciente dentro do carro da família, que se encontrava estacionado. Os pais da criança ligaram para as emergências e a bebé foi de imediato transportada para um hospital próximo, onde foi declarada como morta, segundo o Departamento da Polícia de Tampa.

De acordo com a ABS News, os investigadores descobriram que a menina tinha sido deixada dentro do carro desde segunda-feira de manhã e a chamada telefónica para as emergências apenas foi efetuada ao final da tarde. As temperaturas atingiram mais de 30 graus Celsius naquele dia.

"Parece que foi uma manhã muito movimentada para a família", disse o porta-voz da polícia Steve Hegarty. "Eles também têm outros filhos e, para levarem todos onde precisavam de ir, a criança foi deixada no banco de trás".

A morte da criança permanece sob investigação. Hegarty disse que parece ser acidental.