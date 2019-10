Polícia dos EUA divulga imagens da ação do agente que matou a tiro jovem negra dentro de casa

Twitter Polícia de Fort Worth, Texas, EUA

Aaron Dean, 34 de anos foi detido esta 2.ª feira à noite, sob caução de 200 mil dólares (mais de 181 mil euros) e formalmente acusado da morte de Atatiana Jefferson, de 28 anos.

Nessa altura, Dean já não era agente em Fort Worth, no Texas. Tinha pedido a demissão da polícia na manhã dessa segunda-feira, no 1.º dia útil após matar a tiro a jovem negra através da janela do quarto da sua própria casa.

A polícia tinha sido chamada por um vizinho que estranhara a porta aberta da casa de Atatiana Jefferson, na residência em Fort Worth.

O vizinho garante que ainda deu a volta ao edifício, antes de chamar as autoridades.

A ação da polícia está documentada pela câmara dos agentes que responderam à ocorrência.

O vídeo divulgado pela própria polícia de Forth Wirth mostra os polícias a entrarem na casa de Atatiana Jefferson e a confrontarem-se com um vulto no interior da habitação.

Jake Bleiberg

O que começou com um alerta não urgente para a polícia devido a uma porta aberta culminou num homicídio que está a reacender a tensão entre a comunidade negra e a polícia que já veio garantir publicamente que os "investigadores não vão deixar uma pedra por virar em busca de respostas neste caso"

Para não ser acusada de falta de transparência, a polícia de Fort Worth tem estado a divulgar, nas redes sociais, todos os pormenores deste caso, que pode voltar a incendiar os ânimos com a comunidade negra nos EUA, frequentemente acusada de violência policial e racismo contra os negros e as minorias nos EUA

Jake Bleiberg

Fort Worth fica a cerca de 50 quilómetros a oeste de Dallas, onde um outro tiroteio policial culminou com uma agente branca a atirar a matar sobre um vizinho negro dentro do próprio apartamente, no ano passado.

Presente a tribunal este mês, a agente acabou por ser condenada a 10 anos de prisão.

No caso do Texas, o chefe da polícia de Fort Worth já veio confirmar que enviou o caso para o FBI e que este caso pode transitar para as instâncias judiciais federais e não apenas estaduais.