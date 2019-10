Câmara de segurança ajuda a salvar mulher desaparecida durante 3 dias

Uma mulher que passou três dias desaparecida no mato australiano foi resgatada depois que de ter escrito no chão uma mensagem com as letras "SOS" - um sinal de pedido de socorro -, que foi vista através de uma câmara de segurança.

Deborah Pilgrim, de 55 anos, perdeu-se no domingo depois de se separar do seu grupo de campismo, no sul da Austrália.

Após alguns minutos, a mulher reparou que estava numa propriedade vazia e escreveu "SOS" na terra, conta a BBC. O proprietário dessa casa, que mora a 70 quilómetros, viu a mensagem e alertou as autoridades.

Pilgrim foi encontrada na noite de terça-feira "de boa saúde", perto da cidade de Sedan.

"Havia o SOS escrito no chão, que não existia no dia anterior", disse o proprietário à Australian Broadcasting Corporation. "Juntei dois mais dois e chamei a polícia."

O proprietário revelou ainda que instalou as câmaras recentemente, devido a uma série de invasões à propriedade.