Catalunha a ferro e fogo

Milhares de pessoas participaram, esta quarta-feira, em Barcelona, numa marcha contra a condenação dos líderes independentistas catalães e a favor da independência da Catalunha.

À semelhança do que aconteceu na noite de terça-feira, também esta quarta-feira Barcelona tornou-se cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram carros e mobiliário urbano, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.

Os protestos estão a acontecer desde segunda-feira, quando o Tribunal Supremo espanhol condenou os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.