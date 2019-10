Deputados pró-democracia forçam chefe do Governo de Hong Kong a discursar à porta fechada

Tyrone Siu

Kin Cheung

A chefe do Executivo de Hong Kong foi hoje obrigada a discursar à porta fechada, depois ter sido impedida de falar no parlamento por deputados pró-democracia, que exibiram cartazes e projetaram um vídeo.

Parlamentares pró-democracia vaiaram Carrie Lam, exibiram cartazes a mostrar a líder do Governo com sangue nas mãos e projetaram uma imagem na parede, atrás do local onde discursava, na qual se podia ler: "cinco exigências, nem uma menos".

O protesto obrigou Lam a sair do Conselho Legislativo (LegCo), o parlamento de Hong Kong.

Na origem da contestação, que se vive no território desde o início de junho, está uma proposta de emendas à lei da extradição, já retirada formalmente pelo Governo da região administrativa especial chinesa.

Contudo, os manifestantes continuam a exigir que o Governo responda a quatro outras reivindicações: a libertação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial e, finalmente, a demissão de Lam e eleição por sufrágio universal para este cargo e para o parlamento.

Carrie Lam tentou por duas vezes proferir o discurso anual, no dia em que o LegCo regressou aos trabalhos, mas sem sucesso, tendo sido obrigada a falar à porta fechada, durante 75 minutos, num discurso emitido pela televisão.

"As pessoas estão a perguntar: Hong Kong voltará ao normal", questionou Carrie Lam que apelou, em seguida, aos 7,5 milhões de cidadãos do território para "valorizarem a cidade (..) A contínua violência e a disseminação do ódio" vai "corroer os valores centrais de Hong Kong".

Kin Cheung

Já fora do parlamento local e depois do discurso, um grupo de deputados pró-democracia improvisou uma conferência de imprensa, durante a qual foi ouvida uma gravação, que reproduziu gritos de manifestantes a serem atacados pela polícia com gás lacrimogéneo.



"Ela é apenas uma marioneta comandada por Pequim", acusou a deputada Cláudia Mo.



"Estas são as vozes das pessoas que gritam e são apenas pessoas comuns de Hong Kong", disse a parlamentar Tanya Chan.

"Por favor, por favor, por favor, Carrie Lam, não nos deixes sofrer mais", concluiu.

Os protestos, que se tornaram maciços em junho contra a proposta de lei, transformaram-se num movimento que exige reformas democráticas em Hong Kong.

Durante os quatro meses de manifestações, registou-se uma escalada de violência. Os manifestantes têm acusado a polícia do uso de força excessiva, enquanto as autoridades condenam as táticas violentas de alguns grupos, que apelidam de radicais.