Eleições em Moçambique: dados preliminares dão vitória a Filipe Nyusi

Os dados preliminares em Moçambique dão a vitória com mais de 70% nas presidenciais a Filipe Nyusi, atual chefe de estado do país. Também o partido Frelimo, no poder desde 1975, está à frente na contagem dos votos em várias regiões do país.

Os eleitores foram esta terça-feira às urnas para escolher o Presidente do país, os deputados do Parlamento e as assembleias e governadores das províncias.

A contagem nas mais de 20 mil mesas ainda está a decorrer. A lei prevê que os resultados oficiais sejam conhecidos até dia 30.

O dia de eleições ficou ainda marcado por dois mortos e vários confrontos nas mesas de votação. A polícia deteve cerca de 70 pessoas.