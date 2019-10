Noite de violência em Barcelona: mais de 10 feridos

Milhares de pessoas participaram, esta quarta-feira, em Barcelona, numa marcha contra a condenação dos líderes independentistas catalães e a favor da independência da Catalunha.

À semelhança do que aconteceu na noite de terça-feira, também esta quarta-feira Barcelona tornou-se cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram carros e mobiliário urbano, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.

Esta noite, já se registaram 45 focos de incêncio em Barcelona.

Há mais de 10 feridos confirmados e pelo menos um manifestante foi atropelado em Tarragona.

Os protestos estão a acontecer desde segunda-feira, quando o Tribunal Supremo espanhol condenou os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.