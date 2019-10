Presidente da Nigéria manda encerrar centro islâmico que torturava e abusava de alunos 

A polícia da Nigéria libertou 67 homens e crianças do sexo masculino, durante uma operação num centro islâmico, no norte do país, classificado como “desumano”. As vítimas, mantidas em cativeiro, eram torturadas, espancadas, abusadas sexualmente e passavam fome.

"O Presidente (da Nigéria) ordenou que a polícia encerrasse todos esses centros e que todos os presos fossem entregues aos pais", disse um porta-voz de Muhammadu Buhari. "O Governo não pode permitir centros onde pessoas, homens e mulheres, são maltratados em nome da religião", acrescentou.

Alguns dos alunos libertados esta terça-feira, foram transportados para o hospital para receber tratamento médico, revelou superintendente da polícia Isah Gambo, à Reuters.

Dias antes da operação, cerca de 300 conseguiram fugir, alguns ainda com algemas, disse um porta-voz da polícia de Katsina à BBC. Destes, mais de 200 ainda estão desaparecidos.

Esta é a segunda operação da polícia, em menos de um mês, a supostas escolas islâmicas.

No final de setembro, foram resgatados 400 homens e crianças de uma suposta escola islâmica na cidade de Kaduna, no norte da Nigéria.

Algumas vítimas foram encontradas presas a radiadores e pneus. Outras apresentavam sinais de terem sido chicoteadas e todas com sinais de desnutrição.

Depois destas descobertas, as autoridades apelidaram o local de "casa de tortura".

Um dos alunos que esteve em cativeiro explicou à Reuters que os instrutores "espancaram, violaram e mataram alguns dos homens e meninos mantidos presos”.

A instituição apresentava-se aos pais como um centro islâmico de reabilitação, que ensinava o Alcorão e trabalhava com alunos com problemas comportamentais.

"Arrependo-me profundamente de ter matriculado o meu filho neste centro de reabilitação porque ignorava o que realmente lá se passava” disse Alhaji Lawal Garka, mãe de uma das vítimas.

A polícia revelou que deteve o proprietário do centro e dois professores.

Os alunos são de diferentes partes do país e de outras nacionalidades como Níger, Chade e Burkina Faso.