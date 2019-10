Sánchez não exclui "qualquer cenário" na Catalunha e admite atuar "com firmeza"

O primeiro-ministro de Espanha em funções, Pedro Sánchez, afirmou esta quarta-feira que não exclui "qualquer cenário" na Catalunha, que está "tudo previsto" e, se for necessário, atuará com "firmeza, proporcionalidade e unidade".

O chefe do Governo em funções e líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) manteve hoje uma reunião com Pablo Casado, líder do Partido Popular (PP, direita) no Palácio da Moncloa, sede do Governo espanhol, para analisar a tensão na Catalunha na sequência da sentença dos independentistas catalães.

De acordo com fontes governamentais citadas pela agência noticiosa Efe, durante a reunião motivada pelo recente agravamento das tensões na Catalunha, Sánchez agradeceu ao líder do PP a disponibilidade para o encontro, com Pablo Casado a transmitir-lhe o seu apoio.

As fontes governamentais da Moncloa asseguram que o primeiro-ministro em funções transmitiu uma mensagem clara: "Não exclui qualquer cenário e atuará, se for necessário, com firmeza, proporcionalidade e unidade".

De novo, Sánchez optou por transmitir uma mensagem de reconhecimento às forças de segurança e de condenação firme do uso da violência destinado a "amedrontar os cidadãos" e "quebrar a convivência na Catalunha", precisou a Efe.

Na segunda-feira, o Tribunal Supremo espanhol condenou os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

Assim que foi conhecida a sentença, grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.

Barcelona tornou-se, na noite de terça-feira, cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.

