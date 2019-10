Vaticano lança pulseira inteligente “Clique para Rezar”

O Vaticano anunciou na terça-feira o lançamento de um rosário digital que também conta passos e calorias. O “Clique para Rezar eRosário” custa 99 euros e já está à venda.

O terço, em formato de pulseira, está ligado a uma aplicação de smartphone e é apresentado como uma ferramenta para ajudar os fiéis a aprender o rosário, com audioguia e imagens.

A pulseira é composta por dez contas de ágata e hematita e por um "crucifixo inteligente". Para o ativar o utilizador deve fazer o sinal da cruz e depois escolher se quer rezar um rosário tradicional, o dos mistérios ou os temáticos. O progresso é também monitorizado.

Vatican News

Custa 99 euros e, para além das anteriores funcionalidades, o equipamento também conta o número de passos e as calorias gastas pelo utilizador. Encontra-se à venda na Amazon italiana.

Em comunicado, a Santa Sé explica que o eRosário junta o “espírito tradicional da Igreja” com os “últimos avanços no mundo da tecnologia” de modo a conquistar os mais novos. Esclarece ainda que esta pulseira faz parte da iniciativa “Clique para Rezar”, a aplicação oficial da Rede Mundial de Oração do Papa.