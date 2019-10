Brasil prolonga atuação das tropas federais na Amazónia

O Governo brasileiro prolongou o prazo de permanência das tropas federais na Amazónia por seis meses, para combater ações de desflorestação em apoio aos órgãos de fiscalização ambiental, revelou esta quinta-feira um documento oficial.

Segundo uma publicação no Diário Oficial da União, com a medida, a Força Nacional de Segurança Pública do Brasil atuará até 16 de abril de 2020 na Amazónia, apoiando ações de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O documento esclarece que os militares vão trabalhar nas unidades de conservação, que são terras públicas protegidas para manutenção da biodiversidade, e em fiscalizações de combate de ações ilegais de desflorestação.

As forças de segurança do Governo central do Brasil também permanecerão por mais 120 dias, até 17 de fevereiro de 2020, na cidade de Boa Vista, capital do estado brasileiro de Roraima, em apoio aos órgãos de segurança do estado.

A desflorestação da Amazónia brasileira aumentou 93% entre janeiro e setembro de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), obtidos a partir de imagens de satélite.

As organizações ambientais culparam esse aumento à retórica anti-ecologista do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que é a favor da exploração dos recursos minerais da Amazónia.

A desflorestação favorece o surgimento de incêndios na Amazónia, que em agosto passado registaram 30.901 focos, o pior número da última década registado no Brasil.

Segundo a organização de defesa de direitos humanos Human Rights Watch, grupos criminosos organizados estarão por trás dos atos de desflorestação em massa praticados na região amazónica, dos incêndios e assassínios de indígenas e defensores do meio ambiente.

As imagens dos incêndios na Amazónia geraram uma onda de indignação na comunidade internacional.

Uma das respostas dadas pelo Governo brasileiro, que insiste em afirmar que os incêndios registados em 2019 não são maiores do que em anos anteriores, foi enviar agentes das forças de segurança federal para a região amazónica.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, incluindo territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).



