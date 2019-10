Cáritas Portuguesa lança documentário "Recuperar Vidas. Restaurar a Esperança"

Assinala-se hoje, 17 de outubro, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. No âmbito desta data, a Cáritas Portuguesa lança um documentário sobre Moçambique com o propósito de relançar a campanha de apoio à reconstrução. "Recuperar Vidas. Restaurar a Esperança" dá a conhecer a história de vida de homens, mulheres e crianças que viveram o medo, perderam vidas, experimentaram os seus limites e sobreviveram. Com a época das chuvas à porta, a Cáritas relembra que ainda há muito a fazer. Isabel Quintão, da Cáritas, e Inês Leitão, realizadora, estiveram na Edição da Manhã.