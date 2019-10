Homem mata três pessoas “escolhidas por Deus” porque queria ser assassino em série

Uma equipa da unidade de polícia SWAT dos Estados Unidos deteve na terça-feira um homem que queria ser um “assassino em série” e que terá morto pelo menos três pessoas nos estados de Tennessee e na Florida.

Stanley Eric Mossburg, de 35 anos, foi detido depois de várias semanas em fuga. Segundo as autoridades, os crimes terão começado a 2 de outubro, com o assassinato de Cristopher Scott Short, em Greeneville, no Tennesse, esfaqueado nas traseiras de uma lavandaria. O suspeito terá roubado a viatura da vítima e conduzido até à casa da irmã, onde as autoridades viriam a encontrar o veículo.

No sábado terá entrado numa casa na Florida, onde durante 14 horas manteve reféns três pessoas, dois homens e uma mulher, amarradas a cadeiras em diferentes divisões. Terá esfaqueado até à morte duas vítimas, a terceira conseguiu escapar.

O sobrevivente, um dos homens, terá fugido da casa ao final da tarde de segunda-feira, depois do suspeito fugir num carro que furtou. Com a ajuda de um vizinho ligou para o 911 (equivalente ao 112).

“Stanley Mossburg disse à nossa vítima que queria ser um assassino em série” afirmou ao Washington Post o xerife do condado de Polk, Grady Judd.

Os agentes de Polk, na Florida, acabariam por encontrar o carro furtado em Winter Haven, cidade a cerca de 80 quilómetros de Orlando, onde detiveram também o suspeito após um confronto que durou várias horas.

Na sequência da detenção, Stanley Mossburg afirmou-se como um profeta cujas vítimas tinham sido “escolhidas por Deus” para travar uma guerra entre “anjos e demónios”.

As autoridades revelaram, entretanto, que o suspeito terá dito à vítima sobrevivente que os seus companheiros de casa eram as suas sétima e oitava vítimas, mas a polícia norte-americana diz não existiram provas de outros crimes.