Multidão furiosa agride manifestante da Extinction Rebellion que impedia circulação do metro em Londres

Nas imagens é possível ver um ativista em cima da carruagem e uma multidão a gritar-lhe que desça. Um dos passageiros consegue agarrar-lhe uma perna, arrasta-o para a plataforma, é rodeado por várias pessoas que só param de o pontapear depois de chegarem os funcionários da estação de metro. Este cenário repetiu-se em três estações de metro em Londres. Foram feiras quatro detenções. Os envolvidos são do grupo ativista "Extinction Rebellion" que promete mais ações como esta no metro e no aeroporto de Gatwick.